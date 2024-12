Nerdpool.it - Annunciati nuovi Anime Short prt Yu-Gi-Oh!

Durante la Jump Festa 2025, Konami ha annunciato l’arrivo di una nuova “PromotionalSeries” per Yu-Gi-Oh! CARD GAME THE CHRONICLES. La serie amplierà la lore con un occhio di riguardo per alcuni dei mostri più amati. Creati da KONAMI animation, questi corti animati saranno pubblicati, a partire da aprile, con cadenza mensile su YouTube e si concentreranno su mostri iconici come Assaltatrice del Cielo Asso – Raye e Caduto di Albaz. Questiemozionanti episodi approfondiranno la storia di mostri leggendari, come Assaltatrice del Cielo Asso – Raye e Assaltatrice del Cielo Asso – Roze: due rivali destinati ad affrontarsi grazie a una tecnologia avanzata. Non mancheranno, inoltre, episodi dedicati a Caduto di Albaz e Dogmatika Ecclesia, la Virtuosa.Dettagli su Konami AnimationLanciato a febbraio 2024 e fondato da KONAMI, KONAMI animation è uno studio dedicato alla creazione di animazioni di alta qualità, in grado di combinare le tecnologie e le conoscenze che KONAMI ha acquisito nel corso degli anni sia in ambito videoludico sia in ambito animazione.