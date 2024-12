Ilgiorno.it - Aldo e Pinuccia, 50 anni insieme: "Uniti nella vita e nel volontariato"

La coppia dell’anno. Unita da più di mezzo secolo d’amore e di servizio in ambulanza,Galbiati e Giuseppina Mariani, marito e moglie e volontari della Croce verde, sono tra i benemeriti di Pioltello 2024. "Ci siamo conosciuti fra i banchi alle lezioni di pronto soccorso, da ragazzi", ricordano. Per il Comune, che li ha appena inseriti fra i cittadini illustri, "un esempio di dedizione e di altruismo", per i colleghi in tutta arancio "due pionieri dell’emergenza, uno accanto all’altramissione". Una storia che parla da sola, quella die del suo. "Un incontro casuale, frutto del destino, ha segnato l’inizio di una lunga avventura, sempre– sottolinea la sindaca Ivonne Cosciotti che li ha insigniti –. Cinque decenni di impegno indossando con orgoglio la divisa della Pubblica assistenza che hanno visto nascere, crescere, trasformarsi fino a diventare la realtà importante di oggi.