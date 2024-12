Ilfattoquotidiano.it - Trovo delizioso il Natale consumistico: questi saranno i miei regali. Ad amici, parenti e pure a me

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Addobbare è la parola d’ordine, dobbiamo addobbare la vita per nascondere un mondo che va in putrefazione. Dio ha messo tante stelle in cielo, ha creato la sua vetrina cosmica per suggerire la verità: siamo polvere. di stelle. Oggi vi parlo deidi. Prima di tutto però è doverosa una difesa a spada tratta delcheassolutamente. Il Babbodella Coca Cola è il migliore che ci sia! Mi è simpaticissimo, così felicemente grassottello, senza assilli dietetici, colmo diper tutti i consumatori, rende felici i bambini e chi rende felici i bambini è un eroe aiocchi. Ho un senso di colpa che mi attanaglia da anni, quando andai in Svezia mangiai una renna! Non lo farò mai più, quel sapore di carne dolciastra ancora mi disgusta, scusa Babbo