NJPW | El Phantasmo ritorna dopo il tumore

Era il 29 ottobre quando laannunciò il ritiro di Eldalla Super Junior Tag League a causa di problemi di salute. Lo stesso membro del Bullet Club aveva poi confermato la notizia su X, annunciando che in seguito a una serie di esami gli era stato diagnosticato unche lo avrebbe tenuto comprensibilmente lontano dal ring a tempo indefinito. Ma, con grande sorpresa e gioia del pubblico giapponese, il rientro è stato più veloce del previsto.Nel mirino il titolo televisivoDurante l’episodio Road to Tokyo Dome del 22 dicembre, infatti, Jado, vestito da Santa Claus, è salito sul ring per consegnare un regalo alla House of Torture, e in particolare al campione TV Ren Narita. Cosa c’era nel pacco? Gli iconici occhiali da sole di ELP, che ha poi attaccato Narita prima di annunciare al pubblico il suo pieno recuperoi trattamenti.