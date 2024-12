Ilrestodelcarlino.it - Juve Stabia-Cesena per la miglior matricola. La priorità è invertire la rotta in trasferta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ultimadell’andata per ilche ha l’occasione diare i numeri non brillantissimi lontano dal Manuzzi e di aggiudicarsi lo scettro didella prima parte di stagione, bianconeri eviaggiano infatti appaiate al quarto posto a quota 25. Traguardo effimero quest’ultimo, ma che per Prestia e compagni può rappresentare un’iniezione di autostima utile in vista del ritorno, specie dopo la scoppola presa in coppa Italia a Bergamo dall’Atalanta. Per i bianconeri 5 sconfitte, 2 pareggi – a Palermo e Salerno – ed una sola vittoria in quel di Cittadella nelle recite esterne in campionato, per un totale di 5 punti, stesso score della Carrarese e con il solo Mantova che con 4 punti ha fatto peggio. Quello di oggi però è un avversario tosto, lo ha ribadito anche Michele Mignani nella conferenza pre partita, i campani sono una squadra giovane che pratica un calcio propositivo e molto fisico e come ilha ammortizzato bene l’impatto con la cadetteria pur adottando strategie diverse in sede di mercato estivo.