Jolo, caccia della testa. E c’è il derby mediceo

È la quindicesima giornata, l’ultima di campionato sia per quanto riguarda il girone d’andata che per il 2024, quella che prenderà il via alle 14:30 odierne. Nel girone D di Prima Categoria, loseconda forza del gruppo è intenzionato a mettere la freccia e riprendersi il primato. Oltre a sperare in un passo falsocapolista Settimello, gli uomini di Ambrosio dovranno battere il Quarrata dell’ex-Diodato. Il Casale Fattoria riceve il Sagginale e cerca un appiglio per riavvicinarsi alla zone nobiligraduatoria, così come il CSL Prato Social Club di Rondelli attende il Maliseti Seano in unche mette in palio punti pesanti per salvarsi. Scontro diretto anche per il Prato Nord, che al Galleni dovrà misurarsi con l’Albacarraia. Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal girone C: la Pietà 2004 deve sfruttare il fattore-campo per superare il Cintolese, sperando al contempo che il San Niccolò primoclasse non vinca in trasferta contro il Pistoia Nord (e rallenti così una corsa che a tratti è parsa inarrestabile).