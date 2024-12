Lanazione.it - Mister De Gerone tra presente e futuro: "Il 2024 è da 9, ora testa alle prossime gare"

Ancora euforica dalla straordinaria impresa di Trissino, la Canniccia Motor Club Forte cerca, stasera contro il Grosseto, quei tre punti in grado di consacrarla nelle primissime posizioni. Mirko De, timoniere di una squadra di campioni veri, si gode il momento. E’ stato eccessivo definire epico il successo di Trissino? "Epico è un aggettivo che non mi dispiace e in tutta onestà credo anche che sia molto calzante. Abbiamo superato una squadra fortissima, con una rosa ampissima e che conduceva 2-0.". Quale è stata la chiave di volta? "Dopo i primi 5’ in apnea, anche perché loro vanno sempre a mille per logorarti, già al primo time out abbiamo trovato le necessarie contromosse. La partita, così, si è mantenuta equilibrata ed il nostro successo è arrivato meritatamente". Anche sotto 2-0 restava positivo? "Sì, perché sapevamo che con quell’atteggiamento così offensivo si sarebbero scoperti.