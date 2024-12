Lanazione.it - Fiaccolata per Daniel. Il ricordo di 150 persone

AREZZOErano in più di 100 ad animare il corteo in memoria diRus e a sostegno dei suoi familiari. La storia del 51enne di origini romene che ha perso la vita dopo 9 mesi di agonia ha stretto intorno alla moglie Monica e alla figlia Roberta l’abbraccio di una comunità intera. Monica racconta dei tanti che sono passati giovedì sera in via Lumière anche solo per un saluto e una parola di conforto: "Molte delleche sono venute allaavevano lavorato con noi, e avevano conosciutoper la sua bontà infinita". Il corteo, fermato dalla pioggia e dalle condizioni di scarsa visibilità, sarebbe partito dal punto di via Lumière da cui, la notte dell’incidente, sarebbe passato a piedi per andare poi verso il Paris Bistrot, dalla moglie. Fu investito mentre si trovava sul marciapiede.