Justcalcio.com - “Anche se era tardi, i tifosi dell’Arsenal iniziarono a cantare il mio nome. È stato come il momento in cui mi sono annunciato come calciatore professionista: l’ex stella dei Gunners ricorda di aver segnato il primo gol da senior da adolescente a Highbury

Leggi su Justcalcio.com

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web:L’Arsenal ha una lunga storia nel lanciare le carriere dei giovani giocatori, con Ashley Cole, Cesc Fabregas, Jack Wilshere e Bukayo Saka chetutti passati alla prima squadrastelle di successo.Nel gennaio 2004, ideiaccolsero con favore quella che pensavano sarebbe stata un’altra prospettiva per l’undici titolare di Arsene Wenger a, durante la sconfitta per 4-1 del Middlesbrough nel quarto turno della FA Cup.Con la partita che sembrava abbastanza confortevole per l’Arsenal, Wenger ha deciso di lanciare il giovane David Bentley al posto di Denis Bergkamp all’84esimo minuto, con l’esterno che faceva solo la sua sesta presenza con il club.Idanno il benvenuto a David Bentley dopo uno splendido finaleBentley celebra il suo brillante traguardo (Credito immagine: Getty Images)Ha lasciato rapidamente il segnonella partita, fornendo un sontuoso chip su Mark Schwarzer nell’ultimo minuto della partita con il suo piede sinistro più debole per garantire che l’Arsenal si dirigesse al quinto turno della Coppa senza incidenti nel finale.