Sanremo 2025 | le Nuove Proposte dai talent show X Factor domina su Amici

Quattroper un. La gara in diretta di mercoledì sera su Raiuno condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan ha decretato i nomi delle quattroche si vanno a unire ai 30 Big del Festival, e i nomi provengono tutti daipiù noti, con X(Sky) che batte(Mediaset) 3 a 2. All’Ariston approdano il duo Vale Lp e Lil Jolie (che a Saràhanno proposto il brano Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore), Alex Wyse (con Rockstar), Settembre (Vertebre) e Maria Tomba con Goodbye (voglio good vibes), i primi approdati sul palco del Casinò della città dei fiori dalle selezioni diGiovani, l’ultima da Area, ma tutti – appunto – passati recentissimamente daglisuccitati. Vale Lp (Valentina Sanseverino, nata a Napoli 25 anni fa) è un po’ la veterana del gruppo: in squadra con Emma, si era fatta (molto) notare a X2021 con una sorprendente reinterpretazione di Dove sta Zazà per essere però eliminata solo alla terza puntata (l’edizione venne vinta da Baltimora, chi lo ricorda alzi la mano): aGiovani Vale Lp aveva partecipato anche nel dicembre 2023 con il brano Stronza che non le era valso però il biglietto d’ingresso all’Ariston; quest’anno ce l’ha fatta, in coppia con Lil Jolie (Angela Ciancio, 24 anni, di Caserta), ex concorrente di’23 (la cui vincitrice, Sarah Toscano, è in gara tra i Big di).