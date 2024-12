Nba | Boston e Denver ko Lakers corsari a Sacramento

Leggi su Sportface.it

Dopo un giorno di pausa per chiudere definitivamente il capitolo Nba Cup, tredici partite di regular season nella notte. Chicago (13-15) passa a(21-6) 117-108. Celtics al completo, ma Zach Lavine mette 36 punti, 6 rimbalzi e 4 assist condannando la squadra di Mazzulla alla sesta sconfitta stagionale. Jayson Tatum ci prova cono 31 punti, 10 rimbalzi e 4 assist, ma al TD Garden sorridono i Bulls. Oklahoma (21-5) piega Orlando (17-12) in trasferta 105-99. 35 punti e 6 assist per Shai Gilgeous-Alexander, che riscatta subito la prestazione deludente in finale di Nba Cup. Doppia doppia da 12 punti e 12 rimbalzi per Isaiah Hartenstein. Magic che stanno iniziando ad accusare le assenze prolungate di Franz Wagner e Paolo Banchero. Bene ancora Goga Bitadze con 15 punti e 10 rimbalzi.(14-11) cade in casa di Portland (9-18) 126-124.