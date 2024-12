Secoloditalia.it - Made in Italy? Si può fare. Stellantis annuncia la svolta con uno spot dedicato all’orgoglio italiano (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Da stasera sulle principali emittenti televisive italiane andrà in onda unoche evidenzia l’impegno di marchi del gruppo, come Fiat, Alfa Romeo e Maserati, a produrre sul nostro territorio nazionale. Grosso risultato ottenuto dal Ministero delinche ha spinto esattamente in questa direzione. Losarà imperniato sulla valorizzazione dell’italianità dei marchi, ed è la testimonianza che il governo Meloni ha avuto un ruolo chiave in merito alle risposte concrete della proprietà, una convergenza sul Sistema Italia e, soprattutto, un nuovo piano industriale che metta al centro la tutela occupazionale e lo sviluppo della produzione in Italia”. Nelle parole del deputato di Fratelli d’Italia Fabrizio Comba, è racchiusa la soddisfazione per una vera e propria inversione a U del marchio