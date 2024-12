Lanazione.it - La fattoria didattica “La Pannocchia” di Margherita Turchi prende l'oscar da Coldiretti Toscana

Arezzo, 20 dicembre 2024 – “La famiglia ha giocato un ruolo molto importante, del resto la passione per la campagna è scritta nel mio DNA. La passione per gli animali l’ho avuta fin da piccola e con l’apertura dellavoglio sensibilizzare i giovani d’oggi al nobile mestiere di contadino, un lavoro certamente duro ma ricco di soddisfazioni”. Così, biologa con la passione della campagna, all’indomani dell’assegnazione dell’Greencategoria Campagna Amica. Sulla moderna arca “La”, ubicata nella campagna di Castiglion Fiorentino, sono già saliti cavalli, capre, conigli e mucche. E molti altri animali ci saliranno ancora. “Per la prossima primavera avremo i nostri asinelli castiglionesi” continua. Aperta dallo scorso mese di maggio, ad oggi hanno visitato lasia numerose scolaresche castiglionesi e non solo che famiglie.