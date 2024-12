Secoloditalia.it - Zelensky al Consiglio europeo: “Putin è un pazzo, non conviveremo con una guerra congelata”

Volodymyrha criticato aspramente Vladimira margine dell’ultimodi Bruxelles, descrivendolo come un uomo “molto pericoloso, per tutti. Per lui la vita umana non vale niente. Penso che sia, davvero. Ama uccidere”. Il premier ucraino ha poi aggiunto come il presidente russo sia un “un vecchio perso nelle sue fantasie. Vive nel suo acquario. Voglio che Donald Trump ci aiuti a finire questa“. La fiducia in Donald Trump ora arriva anche dall’Ucraina, che rimane scettica su Orban, considerato daun leader che ha”rapporti un po’ troppo cordiali” con. Il presidente ucraino ha poi specificato che non ci sarà un prolungamento sul “transito del gas russo e non daremo la possibilità che ulteriori miliardi siano guadagnati sul sangue del nostro popolo”.