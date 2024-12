Abruzzo24ore.tv - Operaio 40enne schiacciato da macchinario: condizioni critiche, indagini in corso

Arezzo - Un incidente sul lavoro ha coinvolto unquarantenne originario dell'Aquila e residente ad Arezzo, rimasto gravemente ferito mentre operava in un'azienda agricola a Castiglion Fibocchi. L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Le Scotte di Siena, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le autorità stanno indagando per determinare le cause dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Nella mattinata di ieri, presso la Fattoria La Vialla situata a Castiglion Fibocchi, in provincia di Arezzo, si è verificato un grave incidente sul lavoro. Undi 40 anni, identificato con le iniziali C.C., originario dell'Aquila e residente ad Arezzo, è rimastoda unmentre svolgeva le sue mansioni.