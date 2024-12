Oasport.it - LIVE Perugia-Saint Nazaire VB Atlantique 2-0, Champions League volley in DIRETTA: Lorenzetti carica i suoi. I padroni di casa chiudono 25-23 il secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3 Piegato il muro dei perugini da Leon.4-2 Lungo l’attacco dei ragazzi di Bertini.Challenge sull’attacco dei francesi.3-2 Mani fuori trovate da Ben Tara. Si sono disturbati a vicenda i giocatori del.2-2 Centrale l’attacco di.1-2 Nono punto per Leon. Bellissimo il suo attacco ancora una volta.1-1 Attacco di Leon preso da Sole’. Un muro mostruoso!!0-1 Bel contropiede di Ewert che frega la difesa perugina.Seconda frazione più complessa per i ragazzi di. Ilsi fa leggermente più insidioso con Ewert e Leon. Tanti gli errori da entrambe le parti sul servizio fino a qui.vince anche ilset. 25-23 Muro dei francesi che finisce fuori.24-23 La fa scendere un po’ troppo al servizio. Altro errore.