Cosa fare oggi a Bologna | tutti gli eventi

, 19 dicembre 2024 - Il fine settimana si sta avvicinando, aprendo le porte al weekend con un giovedì ricco di appuntamenti. Ecco quali sono gliin programmail Crescentone di piazza Maggiore si accende per Vertigine, opera immersiva ed emozionante, che resterà in città fino a sabato. La performance segue questi orari: 19.30, 20.30 e 21.30. Alle 18, il Cinema Modernissimo ospita l'incontro-proiezione con Veronica Ceruti e Gian Luca Farinelli di The Dead - Gente di Dublino. Alle 19.30, all'Istituto Storico Parri, c'è la presentazione del nuovo romanzo di Marco Caroppo, dal titolo Dipende. Alle 21, al Duse arriva Together at Christmas. Ancora alle 21, il Covo Club ospita Jesse The Faccio. Sempre alle 21, al Celebrazioni arriva Harlem Gospel Night by Erica Waddel, accompagnato dal suo gruppo The Abundant Life Gospel Singers.