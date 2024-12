Liberoquotidiano.it - Concerto di Capodanno a Roma, Gualtieri: "Non censuriamo nessuno"

"La Capitale non censura". Il sindaco diRobertoè tornato a parlare dopo il caos nato con l'esclusione di Tony Effe daldie degenerato con il forfait di Mahmood e Mara Sattei, solidali con il rapper. "È evidente che si sono urtate alcune sensibilità su valori fondamentali come la libertà delle donne e la lotta contro ogni forma di violenza nei loro confronti. Ildiha senso solo se è una festa che unisce e non divide la città", ha aggiunto ancora il primo cittadino. L'invito di Tony Effe allo show del 31 dicembre aveva scatenato diverse polemiche per via dei testi di alcune sue canzoni, giudicati misogini. Per questo il Comune capitolino gli aveva chiesto di fare un passo indietro e rinunciare a esibirsi.