Ardea furto al ristorante B Palace | ladri in azione nella notte

, 19 dicembre 2024 –tra lunedì e martedì, il notoB., uno dei locali storici sul lungomare deglitini, è stato preso di mira damentre i proprietari si trovavanoparte del locale lato mare. I malviventi hanno forzato la porta d’ingresso in vetro, situata sul lato Litoranea, rompendone le ante e causando danni rilevanti.Una volta all’interno, ihanno rubato sigarette per un valore stimato di circa 2.000 euro, lasciando dietro di sé solo danni materiali e un senso di insicurezza.Intervento tardivo e polemiche sui controlliI carabinieri, provenienti dalla caserma di Tor San Lorenzo, sono giunti sul posto circa un’ora dopo la segnal, essendo impegnati in altre operazioni. Tuttavia, questo episodio, come sottolineato da alcuni avventori, riporta all’attenzione la necessità di una maggiore presenza di forze dell’ordine, soprattutto lungo il lungomare.