Sport.quotidiano.net - De Ketelaere-Samardzic, l’Atalanta è straripante: il Cesena in ginocchio

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 18 dicembre 2024 – Perogni partita diventa una finale. Anche se l’avversario, sempre in maglia bianca, è ile non il Real Madrid. Stesso approccio concreto, anche cattivo, stesso pressing, stessa ferocia agonistica. E stesso ambiente caldissimo con 20mila tifosi a gremire il Gewiss Stadium e a cantare dal primo all’ultimo minuto. Squadra e ambiente, insieme, come sempre. Così il turno secco degli ottavi di finale di Coppa Italia contro i romagnoli è diventato una sorta di allenamento aperto al pubblico per merito della Dea, che non ha minimamente sottovalutato l’impegno, entrando in campo con una formazione titolare per otto undicesimi - con le sole novità dell’esordio in porta di Rui Patricio, con Toloi in difesa e il 19enne Palestra a destra - e con un atteggiamento identico a quello mostrato nelle ultime serate ad alta tensione agonistica contro Milan e Real Madrid, con un inevitabile epilogo tennistico, data l’enorme differenza tra le due compagini, un 6-1, che fino ad un minuto dal fischio finale era un 6-0 per un’Atalanta che avrebbe potuto fare un altro paio di gol senza le respinte del portiere Pisseri.