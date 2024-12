Ilfattoquotidiano.it - Rinnovabili e automotive, il fisico Pasini: “Altro che Ue: la Cina ha capito tutto, e si sta imponendo sul mercato globale”

Da un lato, l’anno più caldo di sempre, segnato da eventi estremi imprevedibili, come la nuova alluvione in Romagna; dall’, l’informazione che continua a non legare gli effetti alle cause e ad usare diciture sbagliate – come “maltempo”; e una politica che non guarda al futuro, ma alle prossime elezioni, mentre in Europa in Green Deal mostra drammatici cedimenti. Non è quadro a tinte allegre quello che dipinge Antonellodel clima del CNR, che pure ammette che le persone hanno maggiore consapevolezza della crisi ambientale. Una strada da percorrere, spiega, sarebbe quella di superare un’economia incentrata sull’ego e andare verso l’economia intesa come “casa comune” e in particolare verso le comunità energetiche. Che però, ancora, sono frenate da lacci di ogni tipo e burocrazia.