Nuovo supermarket Partono i cantieri In estate l’apertura

Dopo sei anni di attesa, si aprono iper il supermercato Eurospin destinato a portare con sé una serie di novità infrastrutturali. L’area, assegnata alla ditta esecutrice già da ottobre, ha visto partire in questi giorni i primi interventi di movimentazione terra. Un investimento privato di 5 milioni che dovrebbe concludersi entro il 31 maggio, con l’inaugurazione indel punto vendita di medie dimensioni (1.200 metri quadrati di superficie di vendita). Il progetto, presentato in un’assemblea pubblica nel 2018, riguarda una porzione di terreno in via Milano, tra via Pasubio e via Varese, sul lato sud-est della linea ferroviaria, rimasta incolta per anni. Via Milano, principale arteria di collegamento tra Legnano, San Giorgio e Canegrate, è un punto critico per il traffico. Gli studi condotti nel 2018 stimavano un aumento del 15% dei veicoli, con un flusso che, nei momenti di punta del venerdì e sabato sera, già raggiunge i 600-700 passaggi all’ora.