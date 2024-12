Terzotemponapoli.com - Napoli, “l’ottimismo” di Krol…

Ruud Krol, ex giocatore di Ajax, Nazionale olandese e, è intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “L’infortunio di Buongiorno, per quanto si tratti di un giocatore importante che già mi piaceva l’anno scorso con il Torino, non complicherà i piani del. C’è Juan Jesus che ha esperienza ed ha giocato più volte con Rrahmani. Ilpuò avere ambizioni da scudetto, insieme ad Inter ed Atalanta. Inoltre senza coppe può usufruire di un maggior riposo, cosa che può fare la differenza.Alla squadra partenopea manca. “A mio parere almanca creatività a centrocampo, e spero che il club intervenga sul mercato di gennaio in tal senso. Taylor dell’Ajax è un ottimo calciatore da questo punto di vista, ha tanta creatività e propensione al gol.