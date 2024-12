Ilgiorno.it - La Nona, concerto di Capodanno: "Opera che trascende il tempo"

Si conclude il 2024 dell’Orchestra Sinfonica di Milano, il 31° anno della Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, il primo da direttore musicale per Emmanuel Tjeknavorian. È un suggello di straordinaria profondità quello che conclude un anno tanto speciale, con i quattro, tradizionali appuntamenti con cui l’Orchestra accompagna la conclusione dell’anno con laSinfonia di Beethoven, forse la più straordinaria musica mai scritta, le cui note scandiscono un augurio per un felice 2025. La prima“italiana” di Beethoven per Tjeknavorian, che debutta neldi, dell’Orchestra Sinfonica di Milano, consacrazione definitiva di un incontro artistico che ha convinto pubblico e critica. Si onora la tradizione in Largo Mahler con la grandiosa Sinfonia n.