Sport.quotidiano.net - Interrotta la gara tra Folgore e Garden Toscana. Il finale è tutto da scrivere. Rebus sul recupero

Punteggio in totale equilibrio con unancoradain quella che probabilmente era la miglior partita stagionale in trasferta dei biancoverdi. Si è chiusa così a sedici secondi dal termine della terza frazione sul risultato di 59-56 la sfida di San Vincenzo traFucecchio Boldrini Selleria eResort. A causa di un black-out elettrico dovuto al forte temporale che si è abbattuto sabato scorso sulla costa tirrenica, infatti, il palazzetto di San Vincenzo è rimasto improvvisamente al buio. Gli arbitri, trascorsi i venti minuti di attesa previsti dal regolamento per capire se il guasto era riparabile o meno, hanno quindi mandato tutti a casa e adesso si attende la decisione del giudice sportivo per capire se laverrà fatta proseguire da dove è stata, o se verrà invece fatta ripetere dall’inizio.