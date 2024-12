Puntomagazine.it - Il M5S al fianco del mondo delle disabilità e dei lavoratori Stellantis

Il Movimento 5 Stelle di Acerra: Contrasto alla discriminazione e impegno per la giustizia socialeIl Movimento 5 Stelle di Acerra denuncia con forza l’ennesima dimostrazione di insensibilità e discriminazione da parte dell’amministrazione comunale. Durante l’ultimo Consiglio Comunale, il nostro gruppo ha proposto un’iniziativa concreta e di buon senso: l’estensione dell’esenzione TARI per le famiglie con disabili e l’estensione dell’agevolazione a tutti gli enti caritatevoli, indipendentemente dalla confessione religiosa. Un’opportunità persa per dimostrarsi aldei cittadini più fragili e per promuovere l’inclusività, che è stata deliberatamente ignorata dalla maggioranza. Pur condividendo pienamente le esenzioni per gli enti caritatevoli della Chiesa Cattolica, abbiamo evidenziato come escludere gli altri enti che svolgono attività benefiche equivalga a una scelta discriminatoria, incompatibile con i principi di equità e giustizia.