Rompipallone.it - Calciomercato, il Barcellona è nei guai: rischia di perdere il big a zero

Leggi su Rompipallone.it

in vista per ildiil big a.Negli anticipi della fase di, ufficialmente in azione a partire dal 2 Gennaio 2025, entrano in gioco alcuniper ilche potrebbere diuno dei big a parametro.Per i blaugrana è letteralmente una corsa contro il tempo per tentare disperatamente di trovare una soluzione più che ragionevole al problema riscontrato.Nella fase delestivo ilè riuscito a mettere in segno solo un top acquisto dopo averlo conquistato con una cifra altissima, intorno ai 60 milioni di euro. Oltre al danno anche la beffa perchè ilpotrebbe perderlo a parametro.Il presidente del, Joan Laporta, ha ammesso che attualmente non si è scovata ancora una soluzione adeguata al problema.