Quotidiano.net - Via libera dal Mimit al piano da 49 milioni

Leggi su Quotidiano.net

STORIA E INNOVAZIONE fanno parte della miglior tradizione del made in Italy. Italia Alimentari non è seconda a nessuno né in termini di storia, visto che è nata nel 1976 e che quindi è prossima a compiere cinquant’anni di attività, né in ambito di innovazione, con progetti circolari e sostenibili, che puntano sulla valorizzazione del made in Italy. Per questo il, ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha recentemente approvato la stipula di un accordo di sviluppo finalizzato a sostenere un investimento di oltre 49di euro nell’industria agroalimentare, relativo all’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, nello specifico nella produzione di salumi, nelle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna. L’accordo, che prevede anche un programma di crescita occupazionale, è stato presentato dalle società Italia Alimentari e dalla controllata Castelfrigo LV, aziende del Gruppo Cremonini, specializzate nella lavorazione delle carni suine e nella produzione di salumi d’eccellenza della tradizione italiana.