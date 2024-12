Ilfattoquotidiano.it - Roma, dad al liceo Virgilio “per riparare ai danni dell’occupazione”. La lettera degli studenti: “Narrazione tragica”

È scontro al” ditra gliche per tredici giorni lo hanno occupato e la dirigenza della scuola che ha scelto di attuare la didattica a distanza durante il tempo che servirà a ripristinare l’istituto. L’obiettivo è evitare di non raggiungere i giorni necessari a rendere valido l’anno scolastico.A schierarsi con la dirigente Isabella Pelagi sono anche alcuni docenti che nei giorni scorsi avevano manifestato contro l’occupazione messa in atto dal “Collettivo”. Professori e preside, terminata la protesta e rientrati a scuola sono rimasti allibiti deifatti: “Abbiamo trovato – spiega a ilfattoquotidiano.it Valerio Gigante, docente di lettere da sei anni alno – una cattedra bruciata, bagni otturati, residui di fuochi accesi in più parti della scuola, chiusini bloccati con il relativo effetto piscina, l’impianto anti-incendio rotto ad ogni ingresso e persino del sangue umano su un banco di un laboratorio e sul pavimento.