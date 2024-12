Ilgiorno.it - Iginio Massari ma non solo, premiati il maestro e i figli Debora e Nicola: “Che gioia portare avanti insieme la nostra visione”

Brescia – Un nuovo premio pere i. Ildella pasticceria italiana e internazionale ha ricevuto a Roma il riconoscimento-La nuova impresa italiana come "esempio virtuoso di continuità e innovazione nell'arte dolciaria e imprenditoriale". Un premio assegnato da Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa per celebrare la capacità di aver realizzato "un dolce ricambio generazionale".e la legge che porta il suo nome: “Sarò un giudice severo, altro che Masterchef” "Questo premio rappresenta un grande onore e una conferma di quanto sia importante trasmettere valori e conoscenze alle generazioni future - ha sottolineato ilbresciano-. La pasticceria è un'arte che richiede dedizione e amore, ed è per me unavederecon successo la".