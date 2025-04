Oasport.it - Rory McIlroy Masters Champion, il coronamento di un sogno tra alti e bassi

11 interminabili anni. Questo il lasso di tempo cheha dovuto aspettare prima di coronare, ieri pomeriggio, ildi una vita: vincere il Thee guadagnarsi, così, un posto tra i grandi. Sì, perchè solamente 5 giocatori prima del nordirlandese sono riusciti nell’impresa di vincere tutti e 4 i Major nel corso della propria carriera (Career Grand Slam). Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Players, Jack Nicklaus e Tiger Woods, rigorosamente in ordine cronologico, hanno apposto il loro nome su ciascuno dei maggiori trofei al mondo e, a dirla tutta, mancava davvero solamente quello di McIlory.Un inseguimento, quello della “Green Jacket”, che è durato una vita intera. Ma dopo l’ultimo PGAship vinto nel 2014, l’Augusta National si è lentamente trasformato in un tormento per il 35enne di Holywood.