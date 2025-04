Formiche.net - Tutte le variabili di cui Trump non può non tener conto nei negoziati sui dazi. Scrive Bagella

La moratoria suiimposti alle merci straniere in entrata sul territorio americano è stata preceduta dalla caduta degli indici dile borse del mondo, soprattutto del Nasdaq e del Nyse, così elevata da far sparire miliardi di ricchezza in poche ore nei due giorni precedenti. L’incubo di una crisi simile a quella del 1929 si è subito palesato tra gli operatori e l’onda d’urto che ne è derivata ha cominciato a spaventare anche i cittadini, non solo europei, soprattutto statunitensi, detentori di larga parte di essa attraverso fondi d’investimento, fondi pensione e tanti altri intermediari finanziari. La paura ha cominciato a farsi strada, subentrando alla fiducia, prima del panico.Un quadro siffatto ha convinto il presidenteche non c’era altro mezzo per frenare tale caduta se non quello di sospendere per tre mesi l’applicazione deialle merci straniere, comprese quelle europee.