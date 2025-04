Calciomercato Genoa riscatto di Andrea Pinamonti sempre più lontano e una squadra di Serie A è su di lui

Calciomercato Genoa, sempre più incrinato il rapporto con Andrea Pinamonti. riscatto sempre più lontano e una squadra che bussa alla porta del Sassuolo Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il Calciomercato Genoa: su tutti il possibile riscatto (o meno) del centravanti Andrea Pinamonti, che ad . Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, riscatto di Andrea Pinamonti sempre più lontano (e una squadra di Serie A è su di lui) Leggi su Calcionews24.com più incrinato il rapporto conpiùe unache bussa alla porta del Sassuolo Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, ci sono delle novità molto importanti per quanto concerne il: su tutti il possibile(o meno) del centravanti, che ad .

