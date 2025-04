The Couple una concorrente critica Jessica Morlacchi al Grande Fratello ha vinto chi non doveva

criticare gli ex coinquilini della Casa in cui vivono. È iniziato da pochi giorni The Couple, il nuovo reality-game condotto da Ilary Blasi in onda su Canale 5, ma già si respira l'atmosfera familiare del Grande Fratello. Il motivo è semplice: il programma si svolge nella medesima location dello storico reality, ovvero la Casa costruita all'interno dei Lumina Studios. Non sorprende, quindi, che i concorrenti abbiano iniziato a confrontarsi spesso su volti noti dell' edizione passata. Nei primi giorni, per gioco, uno degli autori ha convocato Helena Prestes nel Confessionale, offrendo così a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco il pretesto per scherzare su un possibile ritorno della modella brasiliana .

