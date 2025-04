Borse europee in rialzo grazie a dazi di Trump e attese sulla Bce

Borse europee in linea con i futures Usa che preannunciano un avvio in forte rialzo a Wall Street, dove intanto è uscita la trimestrale di Goldman Sachs. grazie alla pausa decisa da Trump sui dazi per smartphone, alcuni tipi di pc e i semiconduttori, i mercati confidano nelle negoziazioni avviate con la Cina mentre il dollaro continua a perdere terreno ed è scambiato a 1,139 con l'euro. In vista di un atteso taglio dei tassi giovedì da parte della Bce scendono intanto i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread Btp-Bund si restringe a 118,2 punti base col calo del rendimento del bond italiano al 3,71%, favorito anche dalla promozione del rating da parte di S&P, e di quello del Bund tedesco a 2,51%. Gli acquisiti premiano in prima battuta i petroliferi grazie al rimbalzo del greggio e i tecnologici.

