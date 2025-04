Nuoto Assoluti Riccione 2025 bene Curtis e Martinenghi nelle batterie della seconda giornata

Leggi su Sportface.it

Dopo gli otto titoli nazionali assegnati nel corsoprima serata di gare, allo Stadio deldiha avuto inizio ladegliPrimaverili con ledel mattino. Protagonista è Sara, che firma il miglior tempo nei 50 dorso in 28?02 davanti a Francesca Pasquino che ha nuotato in 28?53 e Chiara Lamanna, terza in 28?70. Nei 100 farfalla la più veloce in mattinata è Costanza Cocconcelli: l’atleta delle Fiamme Gialle nuota in 58?94, precedendo Viola Scotto Di Carlo (59?39) e Paola Borrelli, con quest’ultima che firma il record personale in 59?41.Nei 200 rana primo teempo per Lisa Angiolini in 2’27?34 davanti ad Anna Pirovano in 2’28?26 e Francesca Zucca in 2’29?12. A chiudere le prove femminili sono stati i 200 stile libero in cui si è cimentatata anche Simona Quadarella.