Amica.it - Maria farebbe di tutto per il suo nipotino, anche rubare agli anziani che accudisce: la clip di "La gazza ladra", al cinema

L’amore sconfinato di una nonna. I soldi – che mancano – che fanno scaturire caos e fraintentimenti. Arriva aldal 17 aprile per Officine Ubu, La. La commedia «un po’ folle» di Robert Guédiguian che prende il titolo dall’omonima opera di Rossini. Vi mostriamo in anteprima esclusiva una scena che mostra una delle conseguenze delle azioni della protagonista.La trama di “Laha passato la vita ad aiutare con grande dedizione le persone anziane, instaurando con loro un forte legame di devozione e fiducia. La sua condizione precaria, tuttavia, la porta ogni tanto aloro qualche euro per togliersi alcuni sfizi.Quando asi presenta l’occasione di esaudire il suo desiderio più grande, ovvero quello di vedere l’amato nipote diventare un grande pianista, la donna decide di spingersi oltre i limiti.