Gialappa Show la terza puntata stasera su TV8 Francesca Fialdini co conduttrice accanto al Mago Forest

Francesca Fialdini affianca il Mago Forest nella puntata di questa sera di Gialappa Show con Giorgio Panariello, Raul Cremona, Carla Signoris e tantissimi altri ospiti. Questa sera, lunedì 14 aprile alle 21.30, su TV8 e in simulcast su Sky, torna il GialappaShow con la sua terza puntata in prima visione assoluta. Al fianco del Mago Forest alla conduzione per una sera ci sarà Francesca Fialdini, volto noto della Rai, pronta a mettersi in gioco nel programma firmato Gialappa's Band. Dopo le ultime polemiche sulle imitazioni, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata dello Show più irriverente di tutti? Francesca Fialdini co-conduttrice per una sera al GialappaShow Sul palco del GialappaShow abbiamo visto già Elodie e Federica Pellegrini fare da spalla al conduttore Mago Forest. Nella . Movieplayer.it - Gialappa Show, la terza puntata stasera su TV8: Francesca Fialdini co-conduttrice accanto al Mago Forest Leggi su Movieplayer.it affianca ilnelladi questa sera dicon Giorgio Panariello, Raul Cremona, Carla Signoris e tantissimi altri ospiti. Questa sera, lunedì 14 aprile alle 21.30, su TV8 e in simulcast su Sky, torna ilcon la suain prima visione assoluta. Al fianco delalla conduzione per una sera ci sarà, volto noto della Rai, pronta a mettersi in gioco nel programma firmato's Band. Dopo le ultime polemiche sulle imitazioni, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuovadellopiù irriverente di tutti?co-per una sera alSul palco delabbiamo visto già Elodie e Federica Pellegrini fare da spalla al conduttore. Nella .

Ne parlano su altre fonti Gialappa Show, la terza puntata stasera su TV8: Francesca Fialdini co-conduttrice accanto al Mago Forest. Gialappa Show stasera con Mago Forest e Francesca Fialdini conduttori: le anticipazioni e gli ospiti. GialappaShow, Francesca Fialdini sarà la co-conduttrice della prossima puntata. GialappaShow, Francesca Fialdini al fianco di Mago Forest nella puntata di oggi. GialappaShow seconda puntata: Federica Pellegrini conduce con il Mago Forest. GialappaShow: nuove risate e ospiti speciali nella terza puntata.

Come scrive msn.com: Gialappa Show, la terza puntata stasera su TV8: Francesca Fialdini co-conduttrice accanto al Mago Forest - Questa sera, lunedì 14 aprile alle 21.30, su TV8 e in simulcast su Sky, torna il GialappaShow con la sua terza puntata in prima visione assoluta. Al fianco del Mago Forest alla conduzione per una sera ...

Lo riporta fanpage.it: Gialappa Show stasera con Mago Forest e Francesca Fialdini conduttori: le anticipazioni e gli ospiti - Questa sera dalle 21.30 sul NOVE torna in onda Gialappa Show condotto da Mago Forest e Francesca Fialdini, scelta come co-conduttrice del terzo appuntamento ...

Secondo msn.com: GialappaShow, Francesca Fialdini al fianco di Mago Forest nella puntata di oggi - (Adnkronos) - Si rinnova oggi, lunedì 14 aprile, l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci. In questa terza puntata la co-conduzione, a ...