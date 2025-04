Derby speciale per Celik 100 presenze con la maglia della Roma

della sua avventura nella Capitale è stato spesso criticato, ma in questa stagione, soprattutto con l’arrivo di Ranieri, Celik è diventato un giocatore importante per la Roma. Il difensore turco ha vissuto un Derby piuttosto speciale, nel quale ha festeggiato le 100 presenze con i giallorossi, con il rimpianto di non essere riuscito a rendere ancora maggiormente significativa la serata dell’Olimpico con la conquista dei tre punti.Il comunicato della RomaDopo questo importante traguardo, la Roma ha voluto omaggiare Celik, ripercorrendo un po’ il suo percorso in giallorosso. Questo il comunicato: “Zeki Celik ha raggiunto le 100 presenze ufficiali con la Roma nel Derby del 13 aprile 2025, giocando peraltro tutto il match senza essere sostituito.Il difensore turco – arrivato nella Capitale nell’estate del 2022 dal Lille – entra così nel ‘club’ dei giallorossi con tre cifre di partite giocate. Sololaroma.it - Derby speciale per Celik: 100 presenze con la maglia della Roma Leggi su Sololaroma.it Nel corsosua avventura nella Capitale è stato spesso criticato, ma in questa stagione, soprattutto con l’arrivo di Ranieri,è diventato un giocatore importante per la. Il difensore turco ha vissuto unpiuttosto, nel quale ha festeggiato le 100con i giallorossi, con il rimpianto di non essere riuscito a rendere ancora maggiormente significativa la serata dell’Olimpico con la conquista dei tre punti.Il comunicatoDopo questo importante traguardo, laha voluto omaggiare, ripercorrendo un po’ il suo percorso in giallorosso. Questo il comunicato: “Zekiha raggiunto le 100ufficiali con laneldel 13 aprile 2025, giocando peraltro tutto il match senza essere sostituito.Il difensore turco – arrivato nella Capitale nell’estate del 2022 dal Lille – entra così nel ‘club’ dei giallorossi con tre cifre di partite giocate.

Ne parlano su altre fonti Roma, Celik nel derby ha raggiunto le 100 presenze in giallorosso. VIDEO - Celik celebra le 100 presenze con la Roma: "Con la stessa passione del primo giorno". Ranieri: "Pellegrini? Giocherà quando sarà sereno. Celik in dubbio per febbre. Derby partita a parte, la classifica non conta". Ranieri: «Pellegrini soffre i tifosi, ma va tenuto stretto. La Lazio è temibile ma nel derby si azzera tutto». Ranieri: "Celik ha la febbre, vediamo domani. La Lazio ha il pilota automatico". Formazioni ufficiali Lazio Roma: Shomurodov dal 1' al derby? La scelta.

Segnala asroma.com: Celik ha raggiunto le 100 presenze con la Roma nel Derby - Zeki Celik ha raggiunto le 100 presenze ufficiali con la Roma nel Derby del 13 aprile 2025, giocando peraltro tutto il match senza essere sostituito.

Come scrive msn.com: Motta: “Derby partita speciale. Out Vlahovic e Conceicao” - Non ci saranno Bremer, Vlahovic, Conceicao, Milik, Cabal e Locatelli”. L'articolo Motta: “Derby partita speciale. Out Vlahovic e Conceicao” proviene da JuveNews.eu.