Christspiracy, recensione: il terzo atto della missione di Andersen per salvare il mondo (animale).

Un documentario che abbraccia il linguaggio cospirazionista per delineare un viaggio spaziotemporale alla scopertaverità nel rapporto tra religione e. Condizionato, ma incontrovertibilmente ricco di spunti. In sala. Kipè diventato uno dei documentaristi / attivisti più importanti del cinema statunitense in relativamente poco tempo e soprattutto grazie ad una ricetta linguistica estremamente ragionata: nel portare avanti le proprie idee contro lo sfruttamento dell'ambiente e dell'ecosistemanello specifico si ricorre a delle indagini che flirtano in modo incredibilmente funzionale con il complottismo. Con questo non vogliamo assolutamente dire che le pellicole del regista nordamericano siano campate in aria, ma che, piuttosto, sono in grado di fare leva sulla fascinazione che smuovono le teorie cospirazioniste.