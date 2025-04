Reggio senzatetto bloccano un rapinatore in zona stazione e lo fanno arrestare

Reggio Emilia, 14 aprile 2025 – Ha rapinato un uomo che si era fermato ad aiutare una mendicante, ma alcuni senzatetto testimoni della scena lo hanno inseguito e bloccato per poi farlo arrestare dai carabinieri. È successo sabato sera nei pressi della stazione. Qui un 60enne residente in città era stato avvicinato da una 39enne senza fissa dimora che gli aveva chiesto dieci euro per comprare del cibo. La dinamica dell'aggressione L’uomo ha accettato di aiutarla, ma all’improvviso è arrivato un giovane nordafricano che si è dichiarato come il compagno della donna e che ha cominciato a minacciarlo chiedendogli del denaro. Al rifiuto, è scattata l’aggressione sfociata poi nella rapina del portafoglio. Il magrebino lo ha spinto a terra, facendogli battere la testa e poi è fuggito col denaro. Ilrestodelcarlino.it - Reggio, senzatetto bloccano un rapinatore in zona stazione e lo fanno arrestare Leggi su Ilrestodelcarlino.it Emilia, 14 aprile 2025 – Ha rapinato un uomo che si era fermato ad aiutare una mendicante, ma alcunitestimoni della scena lo hanno inseguito e bloccato per poi farlodai carabinieri. È successo sabato sera nei pressi della. Qui un 60enne residente in città era stato avvicinato da una 39enne senza fissa dimora che gli aveva chiesto dieci euro per comprare del cibo. La dinamica dell'aggressione L’uomo ha accettato di aiutarla, ma all’improvviso è arrivato un giovane nordafricano che si è dichiarato come il compagno della donna e che ha cominciato a minacciarlo chiedendogli del denaro. Al rifiuto, è scattata l’aggressione sfociata poi nella rapina del portafoglio. Il magrebino lo ha spinto a terra, facendogli battere la testa e poi è fuggito col denaro.

