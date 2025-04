Anteprima24.it - Linea tramviaria San Giovanni – Piazza Sannazaro: la Commissione propone una task force

Tempo di lettura: 2 minutiLaInfrastrutture, Mobilità e Lavori Pubblici del Consiglio Comunale di Napoli, riunitasi questa mattina, ha ribadito il carattere strategico della nuova“del Mare”, che collegherà Sana Teduccio con. Un’opera fondamentale per il potenziamento del trasporto pubblico locale e per la riqualificazione dell’intera mobilità cittadina.Nel corso della seduta, su proposta del presidente Nino Simeone, è stata avanzata la richiesta di estendere le attività di cantiere anche alle ore notturne, al fine di accelerare i tempi di realizzazione e ridurre al minimo l’impatto sulla viabilità e sulla quotidianità dei cittadini.Due i correttivi principali proposti in tema di circolazione veicolare:– Inversione temporanea del senso di marcia su via Cristoforo Colombo, nel tratto compreso tra Portosalvo e l’Hotel Romeo;– Soppressione temporanea dell’incrocio tra via Nazario Sauro e via Acton.