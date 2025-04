Il piccolo eroe di Sumy a 13 anni salva i passeggeri intrappolati in un bus in fiamme

Sumy, la storia di un giovane eroe. Di Kyrylo Illiashenko, un ragazzo di 13 anni che al momento dell'attacco russo si trovava con la mamma su un filobus, poi andato in fiamme, parla il quotidiano Ukrainska Pravda. E' mattina quando nel cuore di Sumy piovono due missili balistici: 34 i civili morti, 7 sono bambini. A bordo del filobus sui cui viaggia Kyrylo scoppia un incendio: le porte del mezzo rimangono bloccate. Una trappola mortale da cui il ragazzino riesce uscire passando attraverso il finestrino, mentre il conducente e altri passeggeri hanno già perso la vita. In quegli attimi di terrore, il 13enne non corre a mettersi in salvo, anzi. Non si allontana mai dal mezzo e, forzando le porte dall'esterno, riesce a salvare diverse persone.

