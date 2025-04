Zonawrestling.net - Dopo l’addio alla WWE, Luke Gallows tornerà sul ring nel circuito indipendente

Leggi su Zonawrestling.net

Come sappiamo, i Good Brothers (e Karl Anderson) sono stati licenziati dWWE un paio di mesi fa. Il licenziamento ha posto fineloro seconda run a Stamford iniziata nell’ottobre 2022, una seconda run che, però, non ha lasciato il segno. Orasi appresta a tornare in azione.Primo match post WWEsulil 31 maggio prossimo in occasione di un evento della Create A Pro Wrestling in quel di Long Island, NY. Per l’occasionead utilizzare ilname “The Big LG”. Oltre a lui saranno presenti altri nomi conosciuti del business quali Jeff Jarrett, Bryan Myers, Eddie Edwards. Per il momento, invece, Karl Anderson continua ad essere fermo ai box per infortunio. Staremo a vedere se nel prossimo futuro i Good Brothers si faranno vedere anche in realtà quali TNA, NJPW o AEW.