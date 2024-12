Rompipallone.it - Caos Milan, Fonseca ‘tradito’ a San Siro: la ricostruzione non mente

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 16 Dicembre 2024 9:08 di Alessiain casa del, quanto successo a Sannon: lacertifica il ‘tradimento’ nei confronti di.Ilè caduto in casa, nell’anniversario del suo 125° anno di vita, a Sancontro il Genoa. Non si è andati infatti oltre lo 0-0 sotto gli occhi del pubblico rossonero e la contestazione è stata immediata.Non solo non sono arrivati gol da parte del, ma in troppi momenti della gara gli uomini disono apparsi leziosi e quasi svogliati, tanto che i voti assegnati questa mattina dai maggiori quotidiani sportivi non mentono. Grazie allafatta con le varie pagelle, è emerso un ‘tradimento’ pesante dei big nei confronti del tecnico portoghese. L’unica prestazione degna di nota è stata quella del giovanissimo classe 2005, Alex Jimenez (premiato con un 7 in pagella da ‘La Gazzetta dello Sport’) che ha panchinato Theo Hernandez.