Inter-Cagliari Nicola ne convoca 24! La lista completa

Inter e Cagliari. Il club rosso-blu ha comunicato la lista dei convocati in occasione del match. Inter-Cagliari, I convocaTI DI Nicola1 Ciocci3 Augello6 Luperto8 Adopo9 Coman10 Viola14 Deiola16 Prati18 Marin19 Zortea21 Jankto24 Palomino25 Caprile26 Mina28 Zappa29 Makoumbou30 Pavoletti33 Obert70 Gaetano71 Sherri77 Luvumbo80 Kingstone91 Piccoli97 Felici

