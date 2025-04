Concorso secondaria PNRR1 nuove graduatorie del PNRR1 per assunzioni da settembre 2025

Concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria: alcuni Uffici Scolastici pubblicano le prime graduatorie costituite dopo il 10 dicembre 2024, utilizzabili per le assunzioni del 2025/26, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 2024/25.L'articolo Concorso secondaria PNRR1, nuove graduatorie del PNRR1 per assunzioni da settembre 2025 . Leggi su Orizzontescuola.it DDG n. 2575/2023 per la scuola: alcuni Uffici Scolastici pubblicano le primecostituite dopo il 10 dicembre 2024, utilizzabili per ledel/26, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 2024/25.L'articolodelperda

NUOVO DECRETO SCUOLA- NOVITA’ PER GLI IDONEI CONCORSI PNRR1 E PNRR2-. Vincitori di concorso PNRR1, per classi di concorso accorpate indifferente scegliere uno o l'altro percorso di abilitazione. FAQ. Concorso secondaria PNRR1: chi ha conseguito abilitazione sarà subito assunto direttamente in ruolo. Anche per classe concorso aggregata. Concorsi scuola: il rischio che il 2025 sia l’anno horribilis. Concorso docenti PNRR2, come posso sfruttare un precedente concorso ordinario? Perché partecipare al nuovo?. Concorso docenti 2024, un nuovo bando senza aver concluso il primo per alcune classi di concorso. La macchina del PNRR non si ferma. Ne parlano su altre fonti

Scuola, vincitrici concorso Pnrr1 in gravidanza saranno assunte dopo la maternità: chiarimento di Valditara - Il ministro Valditara ha chiarito che le donne in gravidanza che hanno vinto il concorso Pnrr1, e che ora dovrebbero frequentare i percorsi abilitanti ... (fanpage.it)

Concorso secondaria PNRR2: prova suppletiva il 5 maggio, ecco per chi. Ministero ha annullato un quesito - Concorso secondaria PNRR2 bandito con DDG n. 3059/2024: comunicato del Ministero dell'Istruzione e del Merito sui presunti errori in alcuni quesiti della prova scritta svolta tra il 25 e il 27 febbrai ... (orizzontescuola.it)

Docenti in maternità e concorso PNRR1, «soddisfazione» di Savt Ecole - Il Savt Ecole esprime «soddisfazione» per la affermazioni rese alla Camera dal ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sulle vincitrici del concorso a cattedra PNRR1 in congedo obbligatorio di ... (aostaoggi.it)