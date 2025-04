Da Bagheria a New York per riprodurre un' opera di Caravaggio la storia di Alberto Rizzo

York sta realizzando dal vivo una copia in formato ridotto de "La Negazione di San Pietro", opera di Caravaggio. Si chiama Alberto Rizzo ed è originario di Bagheria. Rizzo è il primo italiano in oltre 150 anni di storia del museo. Palermotoday.it - Da Bagheria a New York per riprodurre un'opera di Caravaggio, la storia di Alberto Rizzo Leggi su Palermotoday.it C'è un artista palermitano che al Metropolitan Museum of Art di Newsta realizzando dal vivo una copia in formato ridotto de "La Negazione di San Pietro",di. Si chiamaed è originario diè il primo italiano in oltre 150 anni didel museo.

