Secoloditalia.it - Che botta per gli aficionados di La7: anche il sondaggio di Piazzapulita incorona (ancora) FdI

Doccia gelata per la sinistra, che proprio nel salotto televisivo che è le più congeniale, si è trovata a misurarsi con la dura realtà dei numeri: il consenso per FdI continua a crescere, quello per il Pd a scendere, in un contesto in cui complessivamente il centrodestra avanza e il (supposto) campo largo arretra nonostante le “piazzate”. A rivelarlo nel corso della trasmissionedi Corrado Formigli, su La7, è stato Renato Manheimer, presentando ildi questa settimana.Ilche gela glidi: FdI sfiora il 30%Rispetto aldel 2 aprile, FdI è cresciuto dello 0,3% attestandosi a un soffio dal 30%, al 29,8%. Il Pd ha invece perso lo 0,1%, atterrando al 22,3% e allargando il gap col partito del premier. Terzo si colloca il M5S, che non sembra essersi giovato in un alcun modo della piazza pacifinta sventolata da Giuseppe Conte come vessillo della riscossa: i pentastellati restano fermi al 12,3%.