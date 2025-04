Oasport.it - LIVE Musetti-Tsitsipas 1-6, 6-3, 1-2, ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA: fase delicata del terzo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda di servizio stavolta.40-A Pessima palla corta diin uscita dal servizio, raggiunge appena la rete.40-40 Battuta vincente al centro, provvidenziale.40-Aera in una posizione difensiva e ha messo largo un diritto incrociato di contenimento.40-40 Servizio a uscire e diritto in contropiede vincente.30-40 Altro diritto che scappa via in uscita dal servizio. Delicatissima palla break.30-30 Lungo il diritto diin uscita dal servizio.30-15 Lungo stavolta il diritto del greco.15-15 Largo il rovescio incrociato interlocutorio di.0-15 Attenzione, il greco sta salendo dillo. Ribalta lo scambio con un super diritto incrociato e chiude con lo smash.1-2comanda comodamente con il diritto e ottiene il punto.